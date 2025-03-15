Прекратите листать ленту в Instagram и TikTok! Ученые обнаружили неожиданное влияние соцсетей на тело человека

Ученые из Великобритании обнаружили неожиданное влияние соцсетей на тело человека. Согласно результатам, оно отображает состояние приклеенности к экрану, когда мы листаем ленту много часов в сутки.

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В исследовании приняли участие 54 молодых взрослых, которые просматривали свой Instagram и TikTok на телефоне в течение 15 минут, как они обычно делали бы это в повседневной жизни. Однако на этот раз ученые прикрепили электроды к их груди и пальцам, что позволило записать частоту сердечных сокращений и "проводимость кожи" участников, являющуюся показателем потоотделения, пишет Science Alert.

Также учеными было добавлено контрольное условие: участники сначала читают новостную статью на своем телефоне, а затем заходят в социальную сеть. Как показали результаты, по сравнению с условием чтения новостей, пролистывание ленты приводило к заметному замедлению сердечного ритма участников и одновременно усиливало их реакцию на потоотделение.

Более ранние исследования говорят, что такая модель телесных реакций происходит, когда чье-то внимание полностью поглощено очень значимым или эмоциональным раздражителем в его окружении – это состояние одновременного волнения и глубокого погружения во что-то очень важное для человека.

То есть, в социальных сетях есть что-то особенное, что может легко увлечь нас.

По словам ученых, наиболее интригующий эффект в исследовании произошел, когда они прервали участников от пролистывания ленты в Instagram или TikTok и попросили их вернуться к чтению другой статьи новостей.

Вместо того чтобы избавиться от волнения и вернуться к более спокойному состоянию, реакция участников на потоотделение усилилась, а частота сердечных сокращений также увеличилась, а не замедлилась. Это зависимость?

После завершения эксперимента учёные попросили участников описать свои эмоции. Они сообщили, что испытывали стресс и тревогу, когда им приходилось отключаться от социальных сетей. Вдобавок, в тот момент, они испытывали тяготение к социальным сетям.

После эксперимента ученые попросили всех участников заполнить анкету с оценкой симптомов "зависимости от социальных сетей".

Как объясняют ученые, на сегодняшний день эта концепция противоречива и не признается расстройством психического здоровья, однако анкета рассказала о том, как использование социальных сетей может негативно повлиять на повседневную жизнь человека. В том числе на результаты работы или обучения или приводить к конфликту с партнерами.

Также ученые обращают внимание на то, что они не заметили никаких отличий в частоте сердечных сокращений и потоотделении между участниками, получившими высокие или низкие баллы по этим показателям зависимости. Это означает, что все участники показали модель восторженного погружения во время использования и связано со стрессом возбуждения, когда использование было прервано.

По мнению ученых, это открытие не означает, что мы все зависимы от социальных сетей. Однако некоторые из их функций могут вызывать привыкание, например персонализированные потоки короткого видео, которые захватывают нас в бесконечную петлю развлекательного содержимого. Поэтому ученые советуют удерживаться или сокращать социальные сети на время, не ощущая резких изменений в своем благосостоянии (положительных или отрицательных). А также отмечают, что, в отличие от наркотиков, мы можем удовлетворить эти свои потребности другими способами – например, общаясь с людьми не через экраны мобильных телефонов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об исследовании, которое показало, что TikTok, Reels и Shorts вызывают у людей зависимость и разрушают мозг.

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