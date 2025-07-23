Простой блогер из Ивано-Франковска в Dolce & Gabbana стал звездой сети. Видео

Новым героем видео инфлюенсера Николаса Кармы, который интересуется стоимостью луков знаменитостей и обычных прохожих, стал простой блогер из Ивано-Франковска Артур Шляхтич. Он вышел на прогулку по Вечевой площади в довольно стильном луке, где соединил вещи от известных мировых брендов, например Dolce & Gabbana.

Видео дня

Кстати, интернет-деятель откровенно признался, что несколько элементов своего аутфита получил в подарок от подруги. Соответствующий ролик появился на личной странице Николаса Кармы в Instagram.

Артур Шляхтич нарядился в серые брюки от Calvin Klein стоимостью 200 долларов (примерно 8300 грн), свитер Dolce & Gabbana за 25 тысяч гривен и кроссовки от того же бренда за $1000 (около 41500 грн). Два последних элемента гардероба блогеру подарила подруга. Лук интернет-деятель дополнил трендовыми очками от Balenciaga, которые обошлись ему в 16 000 грн.

Немало денег Артур Шляхтич потратил и на установление виниров. За процедуру блогер отдал примерно €10 000 (около 486 000 грн).

Подписчики Николаса Кармы оставили довольно много комментариев под видео с интернет-деятелем, однако мнения пользователей были неоднозначными. Большая часть аудитории инфлюенсера похвалила Шляхтича и выразила искреннее восхищение его достижениями:

"Артур красавчик! Слежу за ним в инстаграм еще с 2020 года. Очень добрый и скромный человек, который достиг всего своими силами! Желаю ему только хорошего! Он большой молодец".

"Артур, ты пример для многих! Умный, добрый, стильный парень!"

"Прикольный парнишка. Видно, что нет потов. Простой, добрый".

"Он молодец, заработал сам. Мне он нравится".

Однако нашлись и те, кто негативно отозвался о блогере. Одним не понравился стиль Шляхтича, а другие иронично высказались о том, что он получил дорогие вещи в подарок:

"Здоровый мужик, а одевает его подруга!"

"Безвкусица".

"Вещи дорогие, а вид никудышный".

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