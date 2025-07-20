Зовиця или золовка: кто это и как называть по-украински правильно

Украинские названия некровных родственников – тема настолько непростая, что даже для носителей часто создает проблемы. Еще сложнее бывает перевести их тем, кто не так давно перешел с русского.

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Например, сестру мужа такие люди могут по инерции называть "золовка". Но словари украинского языка такой лексемы не содержат. Поэтому OBOZ.UA решил поинтересоваться правильным названием подобной родственницы.

Итак, украинские словари подают правильным такой вариант – "зовиця". Также можно встретить фонетические и словообразовательные варианты "зоввиця" или "золвиця". Есть у этого слова и синонимы:

своячка;

братова;

швагрова.

Примечательно, что ни украинское слово "зовиця" не связано с глаголом "звать", как может показаться на первый взгляд, ни русское "золовка" не происходит от существительного "зола". Предком обоих является праславянское *zъly, которое так и переводится – сестра мужа.

В свою очередь предком слова *zъly является праиндаевропейское *g'(e)lōu̯s. От него также произошли латинское существительное glos и греческое γάλως (gálōs). Не будет сюрпризом тот факт, что они также напрямую обозначают сестру мужа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно на украинском языке называть человека, который любит ловить рыбу или зарабатывает этим на жизнь.

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