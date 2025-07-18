Лучше 'рибалка' или 'риболовля'? Как говорить на украинском, чтобы не ошибиться

Летом многие выезжают на природу, чтобы половить рыбу. Это прекрасное хобби приобретает особую популярность в теплые дни. Однако многие, говоря на украинском языке, называют его неправильно.

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Как не запутаться в терминах, связанных с ловлей рыбы, рассказала в своем TikTok учительниця словесности из Днепра Светлана Чернышева. По привычке, это занятие многие в Украине называют "рибалка". Тогда как на самом деле в таком значении это слово является русизмом. Далее мы подробно и с примерами расскажем, как говорить правильно.

"Рибалка" – это человек, который ловит рыбу. Также можно употреблять слово "риболов", но оно более формальное. А вот процесс вылова рыбы – это "риболовля". В предложении это будет выглядеть так:

Рибалки пішли на риболовлю.

"Рибальство", "рибацтво", "риболовство" – это название профессии или хобби. Ловля рыбы, как занятие. Вот примеры употребления таких слов:

Основою господарського життя Запорожжя на початку XVIII ст. лишалось розведення худоби і риболовство. (из научной литературы)

На дозвіллі я полюбляю займатись рибальством.

А ми оба дуже охочі були до рибацтва (И. Франко).

"Рибальня" – этим словом называют место вылова рыбы, рыболовного промысла. Находим пример его употребления в литературе:

Що в лямі на рибальнях загарують, то все проп’ють та прогайнують. (О. Стороженко)

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