Золотистые и хрустящие деруны: рассказываем, что нужно добавить в тесто

Картофельные деруны – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда или перекуса. Для того, чтобы они были золотистыми, кулинары советуют добавить лук или луковый сок.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и золотистых дерунов, с 1 луковицей.

Ингредиенты:

картофель 1-1,5 кг

1 яйцо

2 ст. л муки

2 ст. л сметаны

специи

1 луковица

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и лук. Добавьте яйцо, специи, муку и сметану.

2. Пожарьте деруны, выложите их на бумажные салфетки.

Подавайте со сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: