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Золотистые и хрустящие деруны: рассказываем, что нужно добавить в тесто
Картофельные деруны – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда или перекуса. Для того, чтобы они были золотистыми, кулинары советуют добавить лук или луковый сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и золотистых дерунов, с 1 луковицей.
Ингредиенты:
- картофель 1-1,5 кг
- 1 яйцо
- 2 ст. л муки
- 2 ст. л сметаны
- специи
- 1 луковица
Способ приготовления:
1. Натрите картофель и лук. Добавьте яйцо, специи, муку и сметану.
2. Пожарьте деруны, выложите их на бумажные салфетки.
Подавайте со сметаной!
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