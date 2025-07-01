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Золотистые и хрустящие деруны: рассказываем, что нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт дерунов

Картофельные деруны – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда или перекуса. Для того, чтобы они были золотистыми, кулинары советуют добавить лук или луковый сок.

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Как приготовить вкусные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и золотистых дерунов, с 1 луковицей. 

Ингредиенты:

  • картофель 1-1,5 кг
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л муки
  • 2 ст. л сметаны
  • специи
  • 1 луковица

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель и лук. Добавьте яйцо, специи, муку и сметану.

Тесто для дерунов

2. Пожарьте деруны, выложите их на бумажные салфетки.

Жареные деруны

Подавайте со сметаной!

Готовые деруны

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