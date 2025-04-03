'Золотая' паска по рецепту Дарии Цвек: понадобится 10 яиц и 1 кг муки

Паска – главный символ одного из самых больших праздников Пасхи. Для того, чтобы домашние паски были удачными и пышными, тесто должно быть сдобным, приготовленным на молоке, с маслом и обязательно с яйцами.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски на 10 желтках, которая будет воздушной и вкусной.

Ингредиенты:

1 кг муки

400 г молока

10 желтков

100 г мокрых дрожжей или 35 сухих

200 г масла

300 г сахара

100 г изюма

1/2 ч. л. соли

потертая цедра из 1 лимона

Способ приготовления:

1. Опара: дрожжи разводим в теплом молоке и добавляем 100 г сахара и 200 г муки. Все хорошо перемешать и поставить в теплое место, чтобы опара увеличилась вдвое. После того, как смесь подрастет – добавьте оставшийся сахар, желтки, изюм, цедру из лимона, соль и муку. Замесить тесто до однородности и в конце добавить растопленный, но охлажденный жир.

2. Месить примерно 10-15 мин, пока тесто не начнет отставать от рук! Тесто поставить в теплое место, чтобы увеличилось вдвое, после его опустить и подождать, чтобы снова подросло.

3. Готовое тесто разложите на 1/3 части формы и дайте снова подняться вдвое. Духовку нагрейте до 200С. Поставьте паску и после 10 минут снизьте температуру до 170-160 градусов.

Выпекайте еще 50 минут.