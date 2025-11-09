Знаки зодиака, которым скоро повысят зарплату или дадут премию

В ближайшее время четырех знаков зодиака ожидают чрезвычайно благоприятные финансовые возможности. Им значительно повезет в профессиональной сфере. Работодатели оценят результаты, предоставят бонусы, повысят зарплату или по службе.

Благоприятное время наступает для Козерога, Тельца, Девы и Скорпиона, пишет Madeinvilnius. В этот период нужно смело и четко сказать о своих достижениях и ожиданиях, переговоры с начальством будут успешными.

Козерог

Козерога ожидает устойчивый финансовый рост. Ваше руководство увидит вашу дисциплину и ответственность. Вы можете получить компенсацию или новые оплачиваемые обязанности. Бонусы будут за достигнутые ключевые показатели эффективности, сэкономленные бюджеты или успешно завершенные проекты. Подготовьте отчет, примеры и конкретный план, это будет убедительно.

Телец

Финансовая сфера Тельца будет стабильной, а доход возрастет. Работодатели оценят вашу надежность. Вы можете получить премию, индексацию зарплаты или выгодный дополнительный проект. Будут благоприятные условия для заключения контрактов или обсуждения условий труда. Оцените рыночную оплату – это станет аргументом в ваших переговорах и укрепит вашу позицию в разговоре с работодателем.

Дева

Девы будут вознаграждены за свое усердие и управление процессами. Вам могут доверить больше обязанностей и соответствующим вознаграждением. Вы получите признание руководства и карьерный рост. Также обратите внимание на конкурентное предложение от другой компании. Подготовьтесь к переговорам и четко определите свои границы.

Скорпион

Это стратегически благоприятное время для Скорпионов. Вы завершите выгодные переговоры или получите больших доход. Возможны успешные сделки, бонусы и даже предложение новой должности с лучшей компенсацией. Следуйте вашей стратегии и не спешите раскрывать все свои позиции, чтобы достичь лучших условий.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

