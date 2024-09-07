Знаки Зодиака из десятков тысяч хризантем: в 'Семейном экопарке 'Ясногородка' стартует выставка цветов

14 сентября в Семейном экопарке Ясногородка открывается выставка хризантем "Знаки Зодиака". Специально для нее организаторы создали 12 масштабных цветочных инсталляций, каждая из которых повторяет астрологические символы зодиакального созвездия.

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Каждый посетитель сможет прийти на локацию и сделать яркое фото со своим знаком зодиака такими как Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей или Рыбы. В общей сложности для создания композиций были использованы десятки тысяч хризантем:

"Большинство украинцев ждут именно выставку хризантем, потому что она завершает цветочный сезон перед холодной зимой. Хризантемы славятся своим разнообразием сортов и цветов. Мы хотим, чтобы каждый желающий смог прийти в экопарк, найти свой личный знак зодиака и сделать яркое фото в память. И конечно, мы хотим, чтобы эта выставка принесла каждому немного радости и положительных эмоций в это тяжелое для нашей страны время ", - говорит организатор мероприятия, управляющий партнер Парка Сергей Громов.

В парке также можно посетить бассейн, зоопарк и страусиную ферму. Здесь работают: детский парк развлечений "Яснограй", сувенирная лавка, зоны отдыха для взрослых и лаунж-зоны с едой и охлаждающими напитками. Также у парка есть уникальный ресторан локаворства, где готовят из локальных фермерских продуктов, а главной экзотикой являются блюда из страуса.

Вход на выставку входит в стоимость билета на посещение парка или бассейнового комплекса. Для представителей сил обороны страны и людей с инвалидностью I-II группы вход бесплатный. Подробности - в Instagram и Facebook мероприятия.

Адрес : ул. Подлесная, 32, с. Ясногородка (Фастовский район Киевской области)

Время работы: с 10:00 до 19:00

Стоимость билетов – от 250 до 370 грн (в зависимости от дня недели и типа билета). Подробности о билетах можно узнать на сайте www.yasnogorodka.com.ua