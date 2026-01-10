Зимняя непогода в Украине: в Минразвития рассказали о ситуации на дорогах государственного значения

По состоянию на вечер пятницы, 9 января, в большинстве областей Украины продолжалась непогода. В связи с этим на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения для обеспечения безопасного и стабильного движения круглосуточно работают дорожные службы и спецтехника.

К работам привлекли 1185 единиц техники и 1388 работников. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Они проводят противогололедную обработку покрытия – это делается с особым акцентом на мосты, путепроводы, спуски и подъемы. В течение суток использовано 1483 тонны соли и 32 587 тонн песчано-солевой смеси.

С 16:00 были сняты временные ограничения движения тяжеловесного транспорта, которые ввели из-за непогоды с 8 января, на таких участках дорог государственного значения:

– М-06 Киев – Чоп: км 258+513 – км 432+877 (Ривненская область);

– М-06 Киев – Чоп: км 68+340 – км 258+513 (Житомирская область);

– М-06 Киев – Чоп: км 432+877 – км 487+000 (Львовская область);

– Н-22 Устилуг – Луцк – Ривне: км 130+070 – км 156+733 (Ривненская область);

– Н-22 Устилуг – Луцк – Ривне: км 94+376 – км 130+070 (Волынская область).

Также стабилизировалась ситуация с проездом на проблемных участках автодороги Н-09, отметили в министерстве.

"Для оперативного реагирования, начиная с 8 января, в Агентстве восстановления круглосуточно работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. К работе привлечены подразделения Национальной полиции (регулирование движения и контроль ограничений), ГСЧС (помощь в пробках и пункты обогрева при необходимости), Укртрансбезопасность (координация с перевозчиками), а также областные Службы восстановления совместно с ОВА", – сказано в сообщении.

В Агентстве восстановления также действует круглосуточная горячая линия. За информацией о состоянии проезда по дорогам государственного значения можно обратиться по номеру: +38 067 400 60 80.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, 10 января в северных и северо-восточных регионах ожидается небольшой снег. В юго-восточной и восточной части – умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории – без осадков.

Ветер будет западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

10-12 января из-за поступления арктического воздуха прогнозируется резкое похолодание: ночью местами будет до -20 градусов, а днем – 9-14 градусов мороза.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в субботу, 10 января, и в воскресенье, 11 января, будет царить настоящая зимняя погода с осадками в виде снега, мокрого снега, с гололедом и морозом. На западе столбики термометров опустятся до -18 градусов.

