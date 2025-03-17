Зима возвращается: синоптики сказали, где во вторник будут мокрый снег и гололедица

Погода в Украине во вторник, 18 марта, будет пасмурной и прохладной во всех регионах. На севере и юго-востоке возможен снег, в западных областях – местами гололедица.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. В южных, центральных, Сумской и Харьковской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Температура воздуха по Украине будет днем колебаться от +2 до +5 градусов, на юге ожидается от +4 до +7 градусов. Ночью столбики термометров будут показываться от -3 до -8 градусов, в Карпатах от -9 до -14 градусов.

В столичном регионе во вторник будет облачно с прояснениями; ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области ночью температура от -3 до -8 градусов, днем до +5; в Киеве ночью от -3 до -5, днем от +2 до +4 градусов.

Также в Укргидрометцентре предупредили о снеголавинной опасности 18 марта – в связи со снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень).

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко отметила, что 18 марта в Украине ожидается холодная, облачная и ветреная погода, иногда с дождями или снегом. Однако с середины недели в большинстве областей потеплеет и на смену мрачности придет прояснение.

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