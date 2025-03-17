'Весна возьмет все в свои руки': синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

В Украине в ближайшие сутки, 18 марта, ожидается холодная, облачная и ветреная погода, местами с дождями или снегом. Однако с середины недели в большинстве областей потеплеет и на смену пасмурности придет прояснение.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что вторник будет одним из самых некомфортных синоптических дней.

В частности, ближайшая ночь ожидается с морозами: в среднем -1... -6 °C, на западе местами до -8 °C. На юге и юго-востоке немного теплее – около 0…+3 °C.

В течение дня 18 марта температура воздуха также не порадует: максимально +2... +5 °C.

"Без теплых курток и шапок не обойтись. К этому витку холода присоединится сильный ветер, который, как мы знаем, снижает температуру комфорта. 18 марта порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду", – отметила Диденко.

По ее словам, сильных осадков в стране не будет, только в Сумской области прогнозируется снег, а в Крыму и Приазовье – дождь.

В Киеве 18 марта без существенных осадков. Ночью -3... -5 °C, днем +2... +4 °C.

"Еще раз замечу – завтра день синоптически некомфортный, не выскочите без шапки или расстегнутые... В среду еще немного холодновато, хотя день уже будет теплее на пару градусов. А с 20 марта в Украине весна возьмет все в свои руки – градусы повеселеют, поднимутся вверх и мы с ними порадуемся", – прогнозирует Диденко.

Отметим, что о потеплении к концу этой неделе свидетельствует и прогноз Украинского гидрометеорологического центра. Согласно ему, 20 марта средняя температура воздуха днем по стране составит +7... +9 °C, а 22 марта – в пределах +11... +13 °C.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха отметила, что в марте прогнозировать погоду сложно, поскольку это переходный месяц между холодным и теплым сезоном. По ее словам, 19-20 марта в Украине снова могут быть дождевые атмосферные фронты.

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