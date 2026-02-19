Зима 2026: как зоопарк 'XII месяцев' пережил морозы до -25 °C и готовится к новому сезону

Зима 2026 года стала для Украины одной из самых жестких за последние десятилетия. Сочетание аномальных морозов до -25 °C и ниже и новых ударов по энергетической инфраструктуре привело к ситуации, когда тепло, свет и вода во многих регионах были с перебоями.

В таких условиях особенно уязвимы места, где ответственность измеряется не комфортом, а жизнью. Именно к ним относится любимый киевлянами Парк счастливых животных "XII Месяцев" в Демидове, где содержится более 200 животных около 100 видов.

Значительная часть жителей – теплолюбивые экзоты, в частности жирафы, носорог Арчибальд, приматы (орангутаны Йося и Магда, шимпанзе Джон), крупные хищники – ягуары и белый тигр Шерхан, а также бегемот Хипполит, для которых даже кратковременное снижение температуры может представлять прямую угрозу.

Опыт, который изменил подход

Подготовка к зиме в парке не начинается с первыми морозами – она продолжается с весны. Решающим стал опыт весны 2022 года, во время оккупации села Демидов, где расположен парк, когда он фактически был отрезан от внешней инфраструктуры: со сбоями электроснабжения, нарушенной логистикой и ограниченным подвозом ресурсов. Именно тогда руководство пришло к выводу, что в критических условиях рассчитывать можно только на собственные силы. После этого инфраструктуру системно перестроили по принципу полной автономности.

Основатель парка Михаил Пинчук объясняет:

"Мы понимали, что сложная зима и удары по энергетике – это реалии. У нас было время подготовиться, и мы использовали его максимально. Системы устроены так, что в зданиях с животными есть резервное питание, дублированное тепло и постоянный контроль температуры. В сильные морозы оборудование работает непрерывно, а показатели в вольерах отслеживаются круглосуточно. Мы не можем допустить, чтобы в помещениях с экзотами исчезло тепло или свет – даже кратковременно".

Автономия как система, а не резерв

Сегодня парк работает как автономный комплекс. Электроснабжение обеспечивает мощный центральный генератор и резервные генераторы на каждом здании с животными. Система теплоснабжения дублирована: газовые котельные дополнены пеллетными, расположенными на каждом объекте. Запасы пеллет сформированы до весны. Водоснабжение организовано так, чтобы поддерживать работу даже в случае полного отключения от городских сетей. Во внутренних вольерах установлены температурные датчики, контроль ведется круглосуточно.

В периоды морозов ниже -15 °C системы тепла, воды и электричества работают в непрерывном режиме.

+17 °C – предел безопасности

Для многих обитателей парка +17 °C – это предел выживания. Жирафы, единственный в Украине носорог Арчибальд, приматы, ягуары и другие теплолюбивые виды не могут находиться при более низких температурах. В павильонах поддерживается стабильный микроклимат, работают системы освещения, вентиляции и подогрева воды, включая бассейн для бегемота. Камчатские медведи Куба и Тоби этой зимой впали в спячку – в парке это называют "светлым пятном" в напряженный период. В то же время активными остаются орангутаны, шимпанзе и белый тигр – все они нуждаются в постоянном тепле.

Зоотехник Сергей объясняет, что для животных самое важное зимой – отсутствие изменений в привычной среде:

"Животные очень чувствительны к изменениям условий. Даже короткий стресс может влиять на аппетит, активность и общее состояние. Поэтому мы сохраняем привычный режим кормления, распорядок дня и спокойную среду. Когда условия не меняются, животные сохраняют нормальный аппетит, поведение и физиологические показатели".

Зима оказалась сложной не только из-за морозов, но и экономически: посещаемость в холодный период полностью прекратилась, тогда как расходы остались неизменными. Рационы животных не сокращаются, независимо от обстоятельств. Запасы сухих кормов, сена и кормовой ветки были сформированы в больших объемах до мая, а поставки продолжались даже при сложной погоде – логистика здесь не имеет права на паузу.

Дополнительным техническим вызовом стало так называемое зимнее дизельное топливо, которое в сильные морозы теряет свойства и может останавливать работу генераторов. Поэтому в парке используют специальное импортированное зимнее топливо, что позволяет обеспечивать непрерывную работу систем жизнеобеспечения даже во время длительных холодов и отключений.

В парке готовят хорошую новость

В парке сообщают, что уже в ближайшее время поделятся приятной новостью для своих поклонников. О ней здесь говорят осторожно и без подробностей, сохраняя интригу. Детали пока не раскрываются, но в "XII Месяцах" отмечают: это событие, которое добавит света и теплых эмоций тем, кто следит за жизнью парка.

Парк, работающий 365 дней в году

Парк в Демидове создан на территории 16 гектаров по европейским стандартам. За 10 лет его посетили более полумиллиона гостей. Он работает ежедневно, включая праздники.

Зима 2026 года стала испытанием для инфраструктуры, персонала и систем жизнеобеспечения. В Демидове ее встретили не импровизацией, а подготовленной системой – и именно это определяет, в каких условиях переживают холода те, кто зависит от человека полностью.