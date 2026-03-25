Животное может не выжить: появились новые данные о состоянии оленя Бориса после ДТП

В Ровенской области после дорожно-транспортного происшествия в тяжелом состоянии находится олень по имени Борис. Животное получило серьезные травмы, и специалисты не дают однозначных прогнозов относительно его выживания.

Владелец оленя говорит, что с каждым днем состояние животного только ухудшается. Об этом рассказал мастер леса Речицкого лесничества Руслан Христюк.

По его словам, состояние оленя остается критическим, что делает невозможным его транспортировку в ветеринарную клинику. Накануне животное осмотрели ветеринары из Львова, которые провели рентгенологическое исследование.

Специалисты установили перелом ноги, однако полную картину травм до сих пор не выяснено — есть подозрения на внутренние повреждения брюшной полости. По словам владельца, олень получил сильный удар, и его организм пока слишком слаб для перевозки.

"Он в тяжелом состоянии, его транспортировать с одной стороны нельзя, потому что он сейчас, я еще к нему подошел утром сегодня, ему стало тяжелее еще. Он действительно дорогу не перенес бы", – отметил Христюк.

Олень Борис попал в ДТП 23 марта. По словам владельца, животное сбил автомобиль, который двигался на большой скорости и без включенных фар. Мужчина услышал звук торможения, после чего произошел удар — животное нашли на дороге в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля с места происшествия скрылась. Впоследствии ее установили – это 28-летняя жительница поселка Заречное, вблизи которого и произошел инцидент. На нее уже составили три административных протокола.

Руслан Христюк рассказал, что приобрел оленя на Волыни, и в июне ему должно было исполниться восемь лет. По словам мужчины, между ним и животным была особая связь.

"Это животное уникальное. Таких животных, я уверен, больше нет нигде в мире", – говорит он.

