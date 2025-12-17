На Киевщине спасатели обнаружили тело человека в салоне горящего авто. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области горел легковой автомобиль. Во время тушения пожара спасатели в салоне машины обнаружили тело человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, во вторник, 16 декабря, в 17:43 в Службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение о пожаре в селе Маковка на улице Полевая.

"По прибытию спасатели установили, что горит легковой автомобиль. Во время тушения пожара в салоне автомобиля обнаружен человек без признаков жизни. Пожар ликвидирован в 18:20", – уточнили в ГСЧС.

На месте происшествия работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

