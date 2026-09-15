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Жителям закрытых городов СССР предоставляли ряд привилегий: какие особые правила действовали

Юлия Потерянко
Новости. Общество
3 минуты
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Закрытые города были буквально призраками, скрытыми от глаз обычных граждан
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Советские закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) представляли собой изолированную параллельную реальность, информацию о которой десятилетиями тщательно скрывали от общественности. В СССР такие спецпоселения строились вблизи критически важных объектов – атомных, оборонных, космических. А чтобы привлечь туда людей, им предлагали ощутимые преимущества.

На географических картах таких закрытых городов просто не существовало, а вместо собственных названий для них использовали зашифрованные индексы с привязкой к почтовым отделениям – вроде Арзамас-16 (нынешний Саров), Челябинск-40 (Озерск) или Красноярск-26 (Железногорск). Для конспирации даже в прописке местных жителей указывали ближайший областной центр, а сами граждане подписывали документы о неразглашении каких-либо подробностей, касающихся их быта и работы. OBOZ.UA напоминает, что жители таких городов получали вознаграждение за свое согласие стать своего рода невидимками.

Попасть в закрытый город человеку с улицы было практически невозможно: на въездах круглосуточно дежурила охрана на КПП, а претендентов на проживание проверяли спецслужбы. Причина – наличие режимных и стратегически важных производств. В первые послевоенные годы изоляция достигала максимума – работникам запрещали даже выезжать из города без уважительной причины. Со временем правила смягчались: с 1954 года выезд упростили, а с 1957-го жители получили постоянные пропуска.

Такая атмосфера накладывала отпечаток на каждый день. Люди вынуждены были постоянно следить за своими словами за пределами города, а перед командировками или отпусками им проводили инструктажи, как реагировать на расспросы. Возникал удивительный контраст: внутри кипела обычная комфортная жизнь с детскими садами, школами и культурными учреждениями, но для внешнего мира этой инфраструктуры не существовало.

Обеспечение в советских ЗАТО было значительно лучше, а кризисы обходили их жителей стороной.

Впрочем, государство пыталось компенсировать строгие ограничения весомыми бонусами. Прежде всего это касалось товарного обеспечения. Пока вся страна страдала от тотального дефицита и километровых очередей, ЗАТО получали деликатесы и качественные товары по самой высокой категории снабжения, что становилось особенно ощутимым во время очередных продовольственных кризисов.

Немалым стимулом для переезда в закрытый город была и финансовая составляющая. К стандартным окладам специалистам добавляли от 15% до 20% надбавки за режимность. Причем во многих закрытых зонах повышенную зарплату получали не только учёные или инженеры секретных цехов, но и обычные врачи, учителя и коммунальщики, что существенно повышало их доход по сравнению со среднестатистическим по СССР.

Особое внимание уделялось системе здравоохранения. Поскольку большинство первых ЗАТО работало на атомную промышленность и подвергалось риску радиационного поражения (в частности, лучевой болезни), медицинское оборудование и контроль здесь были на порядок выше. Сюда целенаправленно отбирали лучших медиков и гражданских специалистов со всей страны.

Еще одно преимущество – значительно более благоприятная криминогенная обстановка. Благодаря тотальному контролю на КПП и предварительным проверкам спецслужб случайных людей или преступных элементов в городе практически не было. Конечно, миф о нулевой преступности был лишь красивой сказкой, но жить там было действительно безопаснее, чем в обычных советских городах.

Уровень городского благоустройства также поддерживали на высоком уровне. Чтобы удержать квалифицированный персонал, учееных и военных в отдаленных регионах, для них создавали максимально комфортные условия: строили качественное жилье, современные больницы, парки и дворцы культуры. На общем фоне такие населённые пункты казались настоящими витринами "социалистического благосостояния".

Однако называть жизнь в ЗАТО беззаботным раем было бы ошибкой. Все преимущества – от полных полок в магазинах до высоких зарплат и безопасности – уравновешивались тотальным контролем. Житель не мог просто так пригласить в гости родственников или друзей (для этого требовалась сложная процедура получения разрешения), а о своей работе приходилось молчать даже в кругу семьи.

Наиболее жесткими эти условия были в первые десятилетия развития атомного проекта. Таким образом, за относительное благосостояние и комфорт жители закрытых городов платили собственной свободой, соглашаясь на строгий режим секретности и постоянную жизнь под прицелом государственных служб.

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