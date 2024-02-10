Жители Белицкого Донецкой области продолжают получать помощь от Фонда Рината Ахметова

Выдача продуктовой помощи идет в Белицком. Прежде всего, продуктовые наборы предназначены для многодетных семей и семей, в которых есть дети с инвалидностью. Фонд Рината Ахметова передал в этот город Донецкой области 2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

В составе каждого набора – сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло. Эта помощь важна для людей, живущих в прифронтовой области и очень остро ощущающих влияние войны.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 328 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 (работает пн-пт с 9:00 до 18:00) или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU