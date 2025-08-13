Жили в страхе и даже под запретом пели гимн Украины: из оккупации вернули группу детей
С оккупированных территории Украины удалось спасти еще одну группу детей. Некоторые из них наконец воссоединились с родителями после почти трех лет разлуки.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, детей удалось вернуться в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Что известно о возвращенных детях
Среди детей, которых вернули из оккупации на этот раз, – мальчик, чья мама погибла, а отец потерял ноги во время атаки дроном.
Также на подконтрольную территорию вернули сестру и два брата, опекунам которых угрожали отобрать детей из-за отказа от российских документов.
В группе возвращенных детей также – "бесстрашные подростки, которые даже в российской школе пели запрещенный гимн Украины", и семья, жившая на заминированной улице в постоянном страхе смерти, рассказал Ермак.
По его словам, некоторые наконец воссоединились с родителями после почти трехлетней разлуки.
"Спасибо Save Ukraine и всем партнерам за содействие в возвращении детей. Выполняем задание президента – вернуть всех детей", – заявил Ермак.
Дополняется...