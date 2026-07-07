Жили в одном доме: во время российского удара по Киеву погибли две сотрудницы "Укрэнерго". Фото

Жертвами массированной атаки России на Киев в ночь на 6 июля стали две сотрудницы Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Враг убил Инну Кучер и Екатерину Антюфееву – они работали в одном отделе, жили в одном доме и были подругами.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале "Укрэнерго". Вследствие обстрела погибли обе женщины и муж Инны Кучер, сын супругов остался сиротой.

В "Укрэнерго" рассказали, что обеих их погибших коллег хорошо знал весь коллектив. Ежедневно они обрабатывали десятки обращений, работая в Отделе поддержки здоровья и благополучия сотрудников. Инна с недавнего времени возглавляла этот отдел, а Екатерина работала там менеджером по страхованию.

"Девушки всегда были отзывчивыми, прилагали все усилия, чтобы каждый сотрудник компании получил качественную медицинскую помощь, юридическую консультацию или психологическую поддержку", – говорится в сообщении.

"В то, что произошло, до сих пор сложно поверить. И мы до последнего надеялись, что это какая-то досадная ошибка. Но чуда не случилось. После сложной прошлой ночи многие наши сотрудники пострадали от обстрелов. И сегодня утром девушки из Отдела поддержки здоровья и благополучия наверняка получили бы шквал обращений. К сожалению, Катя и Инна уже никому помочь не могли. Светлая память погибшим. Выражаю искренние соболезнования их семьям и друзьям", – отметил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, ключевой целью которого был Киев. В городе после ракетных и дроновых ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. Погибли 18 человек, ранены около 56 человек.

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