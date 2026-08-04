"Жилье — это очень важно": история защитника Мариуполя Юрия Окатова

Защитник Мариуполя, национальный гвардеец Юрий Окатов пережил тяжелые бои за город, ранение в голову, длительное лечение и почти год пребывания в российском плену. В рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" защитник получил комплексную поддержку, в частности собственную квартиру в Киевской области.

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Юрий вступил в ряды Национальной гвардии в 2020 году. В декабре 2021 года он по ротации оказался в пригороде Мариуполя. Там и застал начало полномасштабного вторжения.

12 марта во время смены позиций защитник попал под обстрел. Вражеская пуля попала ему в голову. Юрию оказали первую помощь и отправили в госпиталь, а затем – на "Азовсталь".

Почти месяц защитник находился без сознания. Когда пришел в себя, понял, что лишился глаза. После ранения у него появились проблемы с памятью: Юрий не узнавал людей рядом, не мог читать и писать. В мае 2022 года по приказу высшего руководства он вместе с другими защитниками Мариуполя сдался в плен. Домой защитник вернулся в марте 2023 года.

Сегодня Юрий проходит процесс восстановления и адаптируется к жизни после пережитого. Собственная квартира стала для него важной опорой и открыла пространство для новых возможностей.

"Очень приятно, что о нас помнят. Жилье – это очень важно. Теперь об этом можно не думать. Спасибо Ринату Ахметову за такую помощь военнослужащим", – рассказал Юрий Окатов.

Защитник признается: из-за состояния здоровья он уже не сможет вернуться в армию. В то же время он хочет быть полезным и в дальнейшем – не только для себя, но и для других людей, и заниматься чем-то масштабным.

На новоселье к Юрию пришел его побратим Михаил Вернигора, который также получил собственную квартиру при поддержке "Сердца Азовстали". Именно он помогал Юрию на разных этапах и поддерживал его в решении подать заявку. Для побратимов такая помощь – это не только жилье, но и перспектива, возможность больше не думать о переездах и сосредоточиться на будущем.

Для "Сердца Азовстали" важно не только удовлетворять отдельные потребности защитников Мариуполя, но и поддерживать их дальнейший путь после войны, ранения или плена. Посттравматический рост – это возможность пройти путь от реабилитации до самореализации, обрести новую опору, смысл и собственное видение будущего. Именно это направление сегодня является ключевым в работе организации.