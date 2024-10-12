'Жертвы наших защитников не должны быть напрасны': 18-летняя Александра из Николаева доверила свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Александра понимала, что война точно будет, поэтому не испугалась, услышав первые взрывы в Николаеве. Ее семья сразу же выехала в село в Снигуревском районе. Но именно через этот населенный пункт в район зашли колонны российских войск. Своей историей 18-летняя Александра поделилась с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Мой папа передавал информацию о передвижении врага. Потом я узнала, что всех, кто так поступал, российские оккупанты находили и расстреливали. Я осознала, что близкого мне человека могло не стать", – рассказывает Александра.

Ее семье удалось выехать из области во время боев за Снигуревку. Это был ужасный опыт. Человек, у которого они уточняли дорогу, был расстрелян. Впоследствии узнали о многих жестоких преступлениях, которые российские военные совершали там, где могла бы остаться девушка с семьей.

Через несколько месяцев Александра вернулась домой. У нее была цель – поступать в вуз. Девушку поразило то, как изменился родной город.

"Николаев стал серым, многие дома разрушены и воспринимать это трудно. Я надеюсь, что мой город снова станет ярким — все жертвы наших защитников не должны быть тщетны. Но не следует расслабляться: страна, с которой мы граничим, никогда не оставит нас в покое", — убеждена Александра.

Смотрите и слушайте ее историю из первых уст здесь.

История Александры вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.