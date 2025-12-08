Жена Билецкого рассказала, как поддерживает отношения с ним во время войны

Жена командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, журналистка Татьяна Даниленко рассказала, как полномасштабная война изменила жизнь их семьи. Видео опубликовано в Telegram-канале корпуса.

Видео дня

Билецкий по специальности – историк. По словам Татьяны, он знает историю любой страны: если разбудить его посреди ночи и спросить, он расскажет о политике, государственном устройстве или экономике. "При этом, когда мы познакомились, он никогда не выезжал за границу. И я уговорила его ездить куда-то хотя бы раз в год. Каждый раз он был невероятно счастлив видеть мир собственными глазами", – вспоминает жена.

Полномасштабная война все изменила. Вместо отдыха на побережье морей и океанов семья проводит отпуска в прифронтовых городах: едет смотреть, что командир построил нового для своих подразделений – они сейчас самая главная его отдушина.

"Когда Андрей приезжает домой, то дети, собаки, коты – все на него набрасываются. После этого я могу его обнять. Каждый, кто сейчас на фронте, знает, ради чего он там. Каждый воюет ради того, чтобы ему было куда вернуться", – говорит Татьяна Даниленко.

Это видео – часть рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса "Мы здесь, чтобы жить". Кампания построена на историях военных и их семей, как им удается сочетать защиту Украины с заботой о близких и личным счастьем.

Все герои рекрутинговой кампании – добровольцы. Некогда гражданские мужчины и женщины, которые не планировали связывать свою жизнь с войском, но выбрали службу, чтобы у их детей был выбор – в каком городе жить, кем стать и какую профессию выбрать. Они на войне, чтобы воевать не пришлось следующим поколениям.