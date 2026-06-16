Желтые одеяла и подушки снова станут белоснежными: домашнее средство

Белые подушки и одеяла могут придать спальне чистый и свежий вид. Однако со временем многие люди замечают желтые пятна на своем постельном белье. Это распространенная проблема, которая часто возникает постепенно с течением времени.

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Пот, жиры тела, средства по уходу за кожей и волосами могут накапливаться на ткани и оставлять цветные пятна. В некоторых случаях жесткая вода и нечастая стирка могут усугубить проблему. Многие люди прибегают к отбеливателям, чтобы восстановить свое постельное белье. Но эксперты говорят, что есть более мягкие методы, которые могут быть не менее эффективными, пишет Express.

Один из самых эффективных методов – это использование пищевой соды и средства для мытья посуды. Эксперты утверждают, что эти ингредиенты могут помочь расщепить жиры и остатки, которые изначально вызывают желтые пятна.

В отличие от отбеливателя, этот метод менее склонен к повреждению хлопковых волокон. Процесс особенно полезен для наволочек, но его также можно использовать для другого постельного белья, которое обесцветилось.

Эксперты рекомендуют наполнить ванну или большое ведро теплой водой. Затем следует добавить полстакана пищевой соды и четверть стакана прозрачного моющего средства для посуды и перемешать в воде.

Постельное белье следует полностью погрузить в воду и оставить замачиваться на ночь.

На следующий день его можно переложить в стиральную машину и постирать, используя обычное моющее средство вместе с двумя стаканами белого уксуса.

После стирки эксперты рекомендуют сушить постельное белье на улице под прямыми солнечными лучами. Солнечный свет может естественным образом осветлить ткани и помочь удалить остаточные запахи.

Для действительно стойких пятен эксперты рекомендуют смешать пищевую соду и перекись водорода до образования пасты. Ее можно наносить непосредственно на загрязненные участки и оставлять примерно на 30 минут перед стиркой.

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