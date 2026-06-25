«Железная дипломатия»: украинские ветераны представили страну на международной арене

В Киеве состоялся выпуск первого курса Академии публичной дипломатии для ветеранов. В настоящее время финалисты проекта уже находятся в Гданьске, где принимают участие в Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026).

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Программа подготовки ветеранов и ветеранок завершилась символично – финальные дебаты на английском языке и лекции профессиональных дипломатов проходили в одном из киевских убежищ. Дипломы об окончании обучения получили 25 участников.

Интенсивная подготовка и культурный фронт

Участники прошли курс по политике безопасности, экономическому развитию, европейской интеграции и стратегическим коммуникациям. Кроме того, каждый выпускник подготовил видеовизитку со своей историей и ключевыми посланиями для иностранных лидеров. Эти наработки ветераны уже сейчас интегрируют в международное сотрудничество непосредственно в рамках URC 2026.

"Спикеры Академии показали, что у Украины есть четкое видение нашей роли в государстве. Мы вышли далеко за пределы базовых знаний", – поделились выпускники.

Сама церемония выпуска отошла от стандартной бюрократии: ветераны прошли "экспресс-интервью" для проверки выдержки и знания английского языка, устроили масштабный обмен профильной литературой, а в заключение получили темно-синие галстуки и платки как символ принадлежности к новому ветеранско-дипломатическому сообществу.

Нетворкинг и инструмент "мягкой силы"

Проект помогает превратить уникальный боевой опыт в мощный инструмент "мягкой силы" на мировой арене. Среди выпускников – немало известных медийных инфлюенсеров и лидеров общественного сектора. Во время неформального общения с заместителем министра по делам ветеранов Олегом Шиманским и иностранными дипломатами выпускники уже наметили первые совместные проекты.

Проект "Академия публичной дипломатии для ветеранов" реализуется организацией IREX в Украине в рамках Программы реинтеграции ветеранов в сотрудничестве с America House Kyiv и при поддержке Государственного департамента США. Партнерами инициативы также выступили Международный фонд "Возрождение", Представительство ЕС в Украине, Министерство по делам ветеранов и Министерство иностранных дел Украины (МИД).