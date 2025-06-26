Ждите перемен: астропрогноз на 26 июня: астропрогноз на 26 июня

В четверг, 26 июня продолжается 2 лунный день. Луна и Солнце встретились в этот день в знаке Рака.

Видео дня

Какие изменения принесет такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она назвала цифру дня – восьмерку – числом, которое несет изменения и карму. Дает кармические ответы и кармическую отработку.

"Но четверг – это и день знаний, это энергия Юпитера. Поэтому нас в четверг будут обучать", – добавила Исита Гая. По ее словам, обучающий элемент сегодня будет в ситуациях, обстоятельствах, других людях.

"Лучше всего в этот день посвятить своему развитию, почитать новую книгу, познакомиться с новой информацией, посмотреть какой-то новый интересный фильм, пойти туда, где ваше сознание расширится", – сказала в своем комментарии астролог.

Итак, в этот четверг Исита Гая назвала полезным прикоснуться к новым знаниям. "И вот именно эти знания, они будут ключом для того, чтобы исцелиться от негативной кармы", – объяснила она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 26 июня для всех знаков зодиака – кого сегодня ждут выгодные предложения.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.