Ждать ли в Украине потепления: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В начале новой недели в Украине ожидаются нестабильные погодные условия. Температура воздуха будет колебаться от ночных +3 градусов на севере до +19 на юге.

Также в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди во многих регионах. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 13 мая, в большинстве областей ожидается дождливая погода. Осадки возможны в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевский, Черкасской областях. Также дождить будет на юго-востоке нашей страны.

На западе Украины ожидается переменная облачность и до +18 градусов тепла. В других областях будет немного прохладнее. В центре, на юге и на востоке Украины в течение дня прогнозируется +11…+14 градусов. Только в Крыму температура будет существенно выше – аж до 19 градусов тепла.

Во вторник, 14 мая, дожди отступят с части Украины, однако на юге и востоке страны ожидаются ливни. Синоптики прогнозируют осадки в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Также будет дождить в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Температура воздуха в указанных регионах будет в пределах +13…+15 градусов, однако ночью может похолодать до +5. В других регионах также будет прохладно.

В центре, на западе и на севере Украины в ночь на 14 мая будет всего +3…+5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла. А самая высокая температура в этот день будет на Закарпатье – до +21 градуса.

В среду, 15 мая, дожди начнут отступать из Украины. Однако осадки в этот день вероятны в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Температурные показатели не претерпят существенных изменений.

Ночью, как и в предыдущие сутки будет холодно – всего +3…+5 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют +13…+16 градусов в большинстве областей.

Немого выше температура будет только на западе страны. В Закарпатской области синоптики прогнозируют переменную облачность и до 21 градуса тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, заведующая отделом Укргидрометинститута ГСЧС Вера Балабух спрогнозировала теплое лето без аномальных температур. По ее данным, в июле ожидается много гроз с градом.

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