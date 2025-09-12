УкраїнськаУКР
Жары уже не будет? Синоптики дали детальный прогноз погоды для Украины на выходные. Карта

Ольга Ганюкова
2 минуты
В Украине в выходные, 13 и 14 сентября, погода значительно освежится, а жарких дней уже не ожидается. Синоптики прогнозируют преимущественно сухую и солнечную погоду с переменной облачностью, лишь на западе возможен кратковременный дождь в воскресенье.

Украинцы на этих выходных могут рассчитывать на комфортную, умеренно теплую погоду, без сильных дождей и жары. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на субботу, 13 сентября

В северных регионах в субботу ночью температура будет колебаться от +11° до +13°C, а днем поднимется до +19°...+21°C. Ветер ожидается юго-восточный, слабый и умеренный.

На юге Украины ночные температуры будут держаться на уровне +13°...+15°C, днем столбики термометров покажут +22°...+24°C. Восточные области также будут наслаждаться теплой, солнечной погодой с дневными +21°...+23°C.

На западе в субботу ночью воздух остынет до +12°...+14°C, днем столбики термометров поднимутся до +23°...+25°C, а ветер сменит направление с востока на юго-западный.

Киев встретит выходные с переменной облачностью, без осадков, температурой +13°...+15°C ночью и +21°...+23°C днем.

Прогноз погоды на воскресенье, 14 сентября

В воскресенье, 14 сентября, погода будет оставаться преимущественно стабильной. На севере страны ночью ожидается +9°...+11°C, днем – до +19°...+21°C. На юге температура ночью опустится до +11°...+13°C, а днем поднимется до +22°...+24°C.

В восточных областях в воскресенье будет солнечно с дневными +22°...+24°C. На западе ночью будет облачно с прояснениями, днем возможен кратковременный дождь, температура будет колебаться между +14° и +23°C.

В столице синоптики прогнозируют сухую переменную облачность с температурой +11°...+13°C ночью и +21°...+23°C днем.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко объясняла, что указанная "настоящая летняя погода" продержится несколько дольше, вплоть до 13-14 сентября. По ее словам, рассчитывать на похолодание стоит после середины сентября.

