Жареные, но не жирные пирожки на пышном тесте: делимся рецептом вкусного блюда

Домашние жареные пирожки можно готовить из дрожжевого теста, а также из теста на кефире. А для того, чтобы пирожки не были жирными, их обязательно нужно после приготовления переложить на бумажное полотенце.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, жареных, но не жирных пирожков, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

Тесто:

мука 650 г

соль 1 ч. л.

сахар 1 ст. л.

масло 3 ст. л.

кипяток 250 мл

вода 200 мл

дрожжи 10 г сухих (или 25 г свежих)

Начинка:

картофельное пюре 500 г

фарш, обжаренный с луком 400 г

зеленый лук

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: просеиваю 3 ст. л. муки, добавляю соль, сахар, масло и кипяток. Хорошо размешиваю, чтобы не было комочков, и оставляю массу остыть. К охлажденной массе добавляю теплую воду (не горячую!), дрожжи, тщательно перемешиваю до полного растворения. Затем постепенно просеиваю муку и замешиваю мягкое, эластичное тесто. Если липнет — смажьте руки растительным маслом. Сразу разделите тесто на шарики примерно по 70 г (у меня получилось 16 штук).

2. Начинка может быть любая.

3. Каждый шарик растягиваю руками, кладу в середину полную столовую ложку начинки, защипываю как вареники и формирую пирожки.

4. На сковороде хорошо разогреваю большое количество масла и жарю пирожки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

