Жареные, но не жирные пирожки на пышном тесте: делимся рецептом вкусного блюда
Домашние жареные пирожки можно готовить из дрожжевого теста, а также из теста на кефире. А для того, чтобы пирожки не были жирными, их обязательно нужно после приготовления переложить на бумажное полотенце.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, жареных, но не жирных пирожков, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука 650 г
- соль 1 ч. л.
- сахар 1 ст. л.
- масло 3 ст. л.
- кипяток 250 мл
- вода 200 мл
- дрожжи 10 г сухих (или 25 г свежих)
Начинка:
- картофельное пюре 500 г
- фарш, обжаренный с луком 400 г
- зеленый лук
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто: просеиваю 3 ст. л. муки, добавляю соль, сахар, масло и кипяток. Хорошо размешиваю, чтобы не было комочков, и оставляю массу остыть. К охлажденной массе добавляю теплую воду (не горячую!), дрожжи, тщательно перемешиваю до полного растворения. Затем постепенно просеиваю муку и замешиваю мягкое, эластичное тесто. Если липнет — смажьте руки растительным маслом. Сразу разделите тесто на шарики примерно по 70 г (у меня получилось 16 штук).
2. Начинка может быть любая.
3. Каждый шарик растягиваю руками, кладу в середину полную столовую ложку начинки, защипываю как вареники и формирую пирожки.
4. На сковороде хорошо разогреваю большое количество масла и жарю пирожки на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
