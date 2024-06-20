Жара спадет, будут грозы: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине. Карта

В пятницу, 21 июня, над Украиной разместится антициклон, по имени Aviv, что обеспечит преимущественно сухую и солнечную погоду. В то же время жара несколько спадет в ближайшие дни.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в пятницу температура воздуха будет комфортна по всей стране.

Даже на востоке и юге жара несколько снизится – в большинстве областей Украины ожидается +24…+29 градусов.

Ветер, который будет бурлить в четверг, в пятницу стихнет, за исключением восточных областей, где возможны порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 21 июня ожидается сухая, солнечная и теплая погода с температурой около +25 градусов. Ветер в столице будет северо-западный, умеренный.

Синоптик также предупредила, что 22-23 июня на западе и севере Украины пройдут дожди.

Ранее сообщалось, что лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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