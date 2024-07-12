Жара побьет все рекорды: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 13 июля
В выходные будет стоять сухая и жаркая погода в большинстве областей Украины. В субботу, 13 июля, столбики термометров кое-где пересекут отметку +40.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, ветер в этот день будет слабым и даже малейшего облегчения не принесет.
В большинстве областей днем температура воздуха будет колебаться в "адских" пределах +35...+39. Ночью тоже не будет прохлады, ожидается +20...+25.
Но все рекорды жара побьет на юге страны. Так, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами невероятная жара +40...+41.
В Карпатах и на востоке страны днем +30…+34, ночью +17…+22.
Лишь к вечеру на крайнем западе страны местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Впрочем, он также не сможет сбить жару.
Ветер переменный, 3-8 м/с.
В Киеве и области 13 июля будет очень жарко и без осадков.
Днем температура воздуха будет +35...+37. Ночью +22...+24.
По области днем +35…+39. Ночью +20...+25.
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, жара в Украине в ближайшие дни будет усиливаться. Ее пик ожидается 14-17 июля.
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