Жара побьет все рекорды: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 13 июля

В выходные будет стоять сухая и жаркая погода в большинстве областей Украины. В субботу, 13 июля, столбики термометров кое-где пересекут отметку +40.

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, ветер в этот день будет слабым и даже малейшего облегчения не принесет.

В большинстве областей днем температура воздуха будет колебаться в "адских" пределах +35...+39. Ночью тоже не будет прохлады, ожидается +20...+25.

Но все рекорды жара побьет на юге страны. Так, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами невероятная жара +40...+41.

В Карпатах и на востоке страны днем +30…+34, ночью +17…+22.

Лишь к вечеру на крайнем западе страны местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Впрочем, он также не сможет сбить жару.

Ветер переменный, 3-8 м/с.

В Киеве и области 13 июля будет очень жарко и без осадков.

Днем температура воздуха будет +35...+37. Ночью +22...+24.

По области днем +35…+39. Ночью +20...+25.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, жара в Украине в ближайшие дни будет усиливаться. Ее пик ожидается 14-17 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!