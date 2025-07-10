Жара отступит, будет лить как из ведра: в каких областях ожидаются дожди 10 июля

В четверг, 10 июля, в некоторых областях Украины станет менее жарко. Но на смену высокой температуры кое-где придут дожди.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". В частности, на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются сильные дожди и грозы. В западных, Житомирской и Винницкой областях будет облачно.

Температура ночью 12-17°С, днем 15-20°С, в Житомирской и Винницкой областях 21-26°С. На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской, днем и Черкасской и Одесской областях местами ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Температура ночью 18-23°С, днем 29-34°С, в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях сильная жара 35-38°С.

Ветер юго-восточный, южный (в западных областях северо-западный), 7-12 м/с.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории столицы и области.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 9 июля и ночью, 10 июля, ожидается гроза, местами шквал 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Также в "Укргидрометцентре" показали температурные рекорды в Украине 8 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что на западе Украины в среду, 9 июля, действует штормовое предупреждение от синоптиков. Они ожидают, что там пройдут сильные грозы, местами с градом и шквалами ветра в 15-20 метров в секунду.

Как писал OBOZ.UA, в некоторых регионах Украины погода до конца текущей недели (то есть до 13 июля) тоже будет очень жаркой, даже до +37...+38 градусов. При этом в четверг, 10 июня, температура в отдельных областях опустится и днем не будет превышать +18...+19.

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