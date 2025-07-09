В Украине объявили штормовое предупреждение: на какие области надвигается непогода. Карта

На западе Украины в среду, 9 июля, действует штормовое предупреждение от синоптиков. Они ожидают, что там пройдут сильные грозы, местами с градом и шквалами ветра в 15-20 метров в секунду.

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Детали опубликованы на сайте Украинского гидрометеорологического центра. При этом метеоусловия будут отличаться:

– в Волынской, Ривненской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях речь идет о I (желтом) уровне опасности;

– во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях непогода будет больше, поэтому предупреждение объявлено о II (оранжевом) уровне опасности.

Добавим, что аналогичные предупреждения для указанных областей будут действовать также в четверг, 10 июля.

Согласно прогнозу УкрГМЦ, на остальной территории 9 июля будет сухо, солнечно и очень жарко, местами даже до +39 градусов на термометрах днем. В четверг, 10-го числа, погода в нашей стране тоже удивит контрастами.

Как писал OBOZ.UA, в некоторых регионах Украины погода до конца текущей недели (то есть до 13 июля) тоже будет очень жаркой, даже до +37...+38 градусов. В то же время в четверг, 10 июня, температура в отдельных областях опустится и днем не будет превышать +18...+19.

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