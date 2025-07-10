Жара ослабнет, но не везде: синоптик уточнила прогноз на пятницу в Украине. Карта

В пятницу, 11 июля, в Украине ожидается контрастная погода: свежая на западе, всего +22 градуса днем, и очень жаркая на востоке, до +38. Дожди с грозами вероятны в Карпатах и на Закарпатье; днем кратковременные летние ливни местами пройдут на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, дойдут до Днепра с районами.

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На остальной территории Украины без осадков. Таким прогнозом поделилась в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Подробнее о температуре воздуха: на западе она составит всего +18...+22, на севере жара ослабнет до +25...+29, хотя на Сумщине – до +30 градусов.

"Кто куда в центральных областях – в течение дня +26...+29, на Винниччине лишь +22, а на Днепропетровщине еще будет печь до +35 градусов", – рассказала Диденко.

На юге термометры покажут до +35 градусов в Запорожье и в Крыму, но в Одесской области меньше, всего +28.

Чрезвычайно жаркая погода в восточной части страны продолжится. Там ожидается +34...+38 градусов.

В Киеве 11 июля температура уменьшится и составит примерно +25...+27 градусов. Без осадков.

Как писал OBOZ.UA, до конца недели, то есть до 13 июня, погода будет оставаться преимущественно жаркой, за исключением запада, где ожидаются дожди (местами с грозами) и свежесть; температура там начнет подниматься с 12 июля, но даже тогда будет оставаться относительно комфортной (до +27). В других областях тоже будут некоторые колебания и частично осадки, однако термометры будут показывать выше +30 градусов.

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