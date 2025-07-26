Жара, но с дождями: какой будет погода в Украине в субботу, 26 июля. Карта

В Украине в субботу, 26 июля, ожидается сильная жара, особенно на юге, где столбики термометров могут подняться до +36 градусов. Однако на Закарпатье и Прикарпатье, а ночью местами и в Киевской и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди с грозами, в северо-восточной части – дожди, грозы, местами с градом и сильными шквалами ветра до 15–20 метров в секунду.

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Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. На сайте УкрГМЦ сообщается, что в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях объявлен I (желтый) уровень опасности.

В остальных регионах страны скорость ветра составит всего 3–8 метров в секунду.

Температура ночью в среднем +15...20, на юге до +24 градусов.

Днем в западных и северных областях воздух прогреется до +24...+29. В центральных, восточных и Закарпатской областях – до 28...33. В южной части жара будет особенно сильной, до +35...36 градусов.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности 26 июля будет действовать в городе Киеве, в южной части, Днепропетровской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской областях.

Как писал OBOZ.UA, в Киевской области в субботу, 26 июля, днем будет облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +29 градусов.

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