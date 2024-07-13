Жара несколько спадет, но не повсюду: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 14 июля

В воскресенье, 14 июля, температура в Украине ночью и днем будет оставаться аномально высокой. Впрочем, согласно последнему прогнозу погоды, в западных регионах страны будет небольшое облегчение из-за дождей.

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Как предупреждает Укргидрометцентр, в Украине жаркая погода с температурой ночью 20-25°; днем сильный зной 35-39°. Ветер переменных направлений со скоростью не выше 3-8 м/с.

"Без осадков, только в западных и Житомирской областях днем кратковременные дожди, местами грозы, шквалы 15-20 м/с", – отметили синоптики.

Соответственно, "сухую жаркую погоду" обещают и Киевщине вместе со столицей. Здесь в области ночью 20-25°, а днем 35-39°. В Киеве температура днем будет до 37 градусов.

Западные и Житомирскую области, из-за спрогнозированных грозов и шквального ветра, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Указывается, что грозы могут быть с градом. А шквальные порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 13 июля, температура воздуха после обеда достигла отметки +35°С в тени. Однако на солнце столбики термометров показывают +50 ° С и более (соответствующие фото и видео жители столицы массово публикуют в соцсетях). На днях в столице зафиксировали сразу три температурных рекорда.

Добавим, что по всей территории Украины наблюдается аномальная жара. На юге нашей страны температура превысила +40 градусов. Но уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют небольшое понижение температуры.

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