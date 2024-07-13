Более +50°С на солнце: жители Киева в соцсетях делятся показателями термометров. Фото и видео

В Киеве в субботу, 13 июля, температура воздуха после обеда достигла отметки +35°С в тени. Однако на солнце столбики термометров показывают +50°С и больше.

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Соответствующие фото и видео жители столицы публикуют в социальных сетях. На днях в столице зафиксировали сразу три температурных рекорда.

"В Киеве на солнце местами температура воздуха достигает 50°С, в тени – около 35°С", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия зноя. Например, по словам автора видеозаписи, она оставила градусник на солнце на 5 минут, чтобы он показывал максимальную отметку.

Добавим, на всей территории Украины наблюдается аномальная жара, на юге нашей страны температура уже превысила +40 градусов. Но уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют небольшое понижение температуры.

Напомним, в Киеве в четверг, 11 июля, климатологи зафиксировали сразу три погодных рекорда. В частности, максимальная температура воздуха в этот день достигла 34,2°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в воскресенье, 14 июля, сухая жаркая погода. Воздух в регионе максимально прогреется до +39°С.

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