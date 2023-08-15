Небольшая облачность и +32 градуса: синоптики дали прогноз погоды на среду, 16 августа

В среду, 16 августа, в Украине будет сухая и жаркая погода с небольшой облачностью. Небольшой кратковременный дождь возможен только в Закарпатье и Прикарпатье.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Так, температура воздуха в Украине даже ночью будет достаточно теплой и будет составлять +15…+20 градусов, а на юге Украины +23 градуса.

В течение дня 16 августа столбики термометров снова перейдут за отметку +30 градусов и кое-где будут достигать +33 градуса. Немного прохладнее будет в Карпатах – ночью ожидается +10 ... +15, а днем +20 ... +25 градусов.

16 августа в Киеве и области, по прогнозам синоптиков, осадки не ожидаются. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. В столице температура воздуха ночью будет 18-20°, а днем поднимется до 30-32°. В Киевской области ночная температура будет 15-20°, а днем - 27-32°.

17-18 августа в Украине ожидается сухая погода, за исключением Карпатского региона, где возможны кратковременные дожди и грозы.

19-20 августа синоптики также предусматривают в Украине бездождевой период, за исключением 20 августа, когда кратковременные дожди могут пройти на западе, а также в некоторых северных и центральных областях.

Как сообщалось ранее, в ближайшие дни, как сообщают синоптики, погоду практически на всей территории Украины будет определять антициклон. Он принесет сухую и жаркую погоду.

Напомним, метеорологи предупредили, что в августе 2023 погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

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