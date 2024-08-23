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Жара не отступит? Синоптик дала прогноз на День Независимости Украины. Карта

Анна Паскевич
Новости. Общество
2 минуты
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Жара не отступит? Синоптик дала прогноз на День Независимости Украины. Карта

В Украине на День Независимости в субботу, 24 августа, ожидается жаркая, сухая и солнечная погода. Местами температура воздуха составит до +35 градусов, а локальные грозовые дожди возможны только на Донетчине и Луганщине.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. "На День Независимости Украины погода будет солнечной", – написала она.

По данным синоптика, в большинстве областей осадков не ожидается, только в Луганской и Донецкой в субботу вероятны локальные грозовые дожди.

В течение дня в Украине +26...+30 градусов, в восточных областях, южной части и на Днепропетровщине +31...+35 градусов.

В Киеве солнечно и без сильной жары, в течение дня "ожидаются хорошие настоящие летние +28...+29 градусов", прогнозирует Наталья Диденко.

"Атмосфера именно на самые главные наши праздники делает нам такой замечательный синоптический свежий подарок. Уже в воскресенье сильная жара вернется. Однако недолго ей властвовать. Течение природы, высшие законы возьмут свое", – отметила она.

Жара не отступит? Синоптик дала прогноз на День Независимости Украины. Карта

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 25 августа, в Украине будет сухо и жарко, на юге ожидается до +37 градусов тепла.

В понедельник, 26 августа, жара удержится, осадки не прогнозируются. А вот во вторник, 27 августа, дожди ожидаются на Донетчине, Луганщине, Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье. Станет несколько прохладнее, максимальная температура будет достигать +32 градусов.

В среду, 28 августа, дожди будут лить уже на всей территории Украины. Ночью от +15 до +23 градусов, днем +27...+31.

Жара не отступит? Синоптик дала прогноз на День Независимости Украины. Карта
Жара не отступит? Синоптик дала прогноз на День Независимости Украины. Карта
Жара не отступит? Синоптик дала прогноз на День Независимости Украины. Карта
Жара не отступит? Синоптик дала прогноз на День Независимости Украины. Карта

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине в сентябре будет похожа на августовскую. Начало осени обещает быть теплым, а в целом в течение сезона атмосферные процессы могут быть переменчивыми.

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