Жара не отступит? Синоптик дала прогноз на День Независимости Украины. Карта

В Украине на День Независимости в субботу, 24 августа, ожидается жаркая, сухая и солнечная погода. Местами температура воздуха составит до +35 градусов, а локальные грозовые дожди возможны только на Донетчине и Луганщине.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. "На День Независимости Украины погода будет солнечной", – написала она.

По данным синоптика, в большинстве областей осадков не ожидается, только в Луганской и Донецкой в субботу вероятны локальные грозовые дожди.

В течение дня в Украине +26...+30 градусов, в восточных областях, южной части и на Днепропетровщине +31...+35 градусов.

В Киеве солнечно и без сильной жары, в течение дня "ожидаются хорошие настоящие летние +28...+29 градусов", прогнозирует Наталья Диденко.

"Атмосфера именно на самые главные наши праздники делает нам такой замечательный синоптический свежий подарок. Уже в воскресенье сильная жара вернется. Однако недолго ей властвовать. Течение природы, высшие законы возьмут свое", – отметила она.

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 25 августа, в Украине будет сухо и жарко, на юге ожидается до +37 градусов тепла.

В понедельник, 26 августа, жара удержится, осадки не прогнозируются. А вот во вторник, 27 августа, дожди ожидаются на Донетчине, Луганщине, Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье. Станет несколько прохладнее, максимальная температура будет достигать +32 градусов.

В среду, 28 августа, дожди будут лить уже на всей территории Украины. Ночью от +15 до +23 градусов, днем +27...+31.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине в сентябре будет похожа на августовскую. Начало осени обещает быть теплым, а в целом в течение сезона атмосферные процессы могут быть переменчивыми.

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