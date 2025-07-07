Жара до +36, но местами грозы: какой будет погода 7 июля. Карта

В понедельник, 7 июля, в Украине будет жарко. Синоптики прогнозируют температуру воздуха в некоторых областях более 36 градусов.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". В западных, Винницкой и Житомирской областях днем возможен кратковременный дождь, местами гроза. Также предупреждается о пожарной опасности в некоторых областях.

"Переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, Винницкой и Житомирской областях днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с", – говорится в сообщении.

Температура ночью 16-21°С, днем 30-34°С. Местами сильная жара 35-36°С.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

– 7 и 8 июля в Украине (кроме Харьковской и Запорожской областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности;

– 7 июля (кроме Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей).

Ранее сообщалось, что в начале июля в Украине ожидается более высокий температурный фон по сравнению с июнем, поэтому резкого похолодания ожидать не следует. В ближайшие дни синоптики прогнозируют разную погоду из-за атмосферных фронтов, которые принесут колебания давления, влаги, направления ветра и температуры.

Как писал OBOZ.UA, уже 7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара до +37 градусов. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни и рассказала, где будет жарче всего.

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