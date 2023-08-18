Жара до +36 градусов и минимум осадков: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 19 августа

В субботу, 19 августа, по всей Украине ожидается жара выше +30 градусов, самая сильная – на юге. Только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут пройти кратковременные дожди с грозами.

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На остальной территории – сухо. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

По данным синоптиков, практически по всей стране будет небольшая облачность. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с, но во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами могут быть порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью +17...+22, днем +28...+33 градуса. На юге Украины – даже до +36 градусов днем.

На высокогорье Карпат температура ночью +13...+18, днем +21...+26 градусов.

В Киевской области и столице страны в субботу прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью +17...+22, днем +28...+33. В Киеве ночью +17...+19, днем +29...+31 градус.

Как писал OBOZREVATEL, согласно прогнозу Укргидрометцентра, воскресенье, 20 августа, тоже будет жарким. Кратковременные дожди и местами грозы днем пройдут в западных и северных областях.

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