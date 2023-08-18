Жара до +35, но с грозами: синоптики дали прогноз для Украины на выходные. Карта

На выходных, 19-20 августа, незначительные дожди ожидаются в некоторых западных областях Украины. На остальных территориях – сухая и солнечная погода.

Видео дня

В южных и восточных областях ожидается настоящая жара до +35 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В субботу, 19 августа, кратковременные дожди ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Температура воздуха в западных областях днем составит +27…+30 градусов. В остальных областях ожидается ясная и солнечная погода. Настоящая жара будет бурлить на востоке и юге Украины – +33…+35 градусов.

В воскресенье, 20 августа, кратковременные дожди и местами грозы в день пройдут в западных и северных областях. В то же время температура воздуха здесь остается высокой – +28…+31 градус. В остальных областях без осадков. На востоке и юге в воскресенье снова ожидается адская жара – +32…+35 градусов.

В Киеве 20 августа возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +30…+32 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи предупредили, что в августе 2023 года погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!