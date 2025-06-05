Жара до +34 и грозы: в Гидрометцентре предупредили о колебаниях погоды в первую неделю лета

В конце текущей недели и на выходных погода в Украине будет по-настоящему летней, кое-где с дождями и грозами. В отдельных местах воздух будет прогреваться до +34 градусов. Однако, синоптики предупреждают о погодных колебаниях и "перерывах". Самыми жаркими днями будут выходные.

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Температура воды в реках и Черном море еще недостаточно высокая и комфортная, чтобы говорить о полноценном открытии купального сезона. Но погода в Карпатах будет вполне благоприятной для отдыха.

Детальным прогнозом погоды на ближайшие дни в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В Украину пришло настоящее лето до +34, но с дождями

В ближайшие дни в большинстве регионов будет настоящая летняя погода, сообщила синоптик. Температура ночью будет находиться в пределах +14... +20 градусов, днем будет достигать отметки +26... +32 градуса. На юге и юго-востоке местами столбик термометра может подниматься даже до +34 градусов.

В пятницу и в субботу в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. "Только днем в западных областях и в Винницкой области, а ночью 6 июня также и на севере страны местами кратковременный дождь и гроза", – предупредила Наталья Птуха.

В течение ближайшей недели в Украине синоптики прогнозируют чередование теплой погоды с перерывами на осадки, "то есть периодов повышенного атмосферного давления с атмосферными фронтами с кратковременными грозовыми дождями". Такая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем.

Купальный сезон и отдых в Карпатах: что с температурой воды и погодой в горах?

Некоторые украинцы уже открыли купальный сезон. Однако, температура воды до сих пор остается не слишком комфортной. Так, по информации Натальи Птухи, по состоянию на утро 4 июня температура воды на Одесском побережье Черного моря составляла +17... +18 градусов. "Температура воды в Днепре на Киевщине немножко теплее. В Киеве +19 градусов, по рекам в области в пределах +20... +23 градуса. Итак, понемногу купаться уже можно, но стоит помнить о правилах безопасности, потому что это может нести свои угрозы", – предупредила она.

Что касается погоды в Карпатах в ближайшие дни, то жары в горах не прогнозируется, как и сильных дождей. В пятницу, 6 июня, ночью ожидается +11 ...+16 градусов, днем +20 ...+25 градусов. В субботу, 7 июня, так же. В дальнейшем в обозримой перспективе температурный фон будет сохраняться в тех же пределах, пояснила синоптик.

Детальный прогноз погоды для каждого региона от Гидрометцентра Украины

Гидрометцентр Украины обнародовал погодные карты на период до 9 июня. Судя по ним, выходные будут жаркими в большинстве регионов страны.

В пятницу, 6 июня, кратковременные дожди ожидаются на западе Украины и на Черниговщине, Сумщине, Киевщине, Житомирщине и Винницкой области. Тем не менее, температурный фон и в этих регионах, и на остальной территории страны будет достаточно высоким. Ночью +16... +19 градусов, днем +28... +30 градусов. Только на востоке страны в ночные часы будет несколько прохладнее, а в дневные часы на юге несколько теплее.

В субботу, 7 июня, кратковременные осадки возможны в тех же областях, что и в предыдущий день, за исключением Винницкой области. Температуры в целом также будут оставаться на прежнем уровне, кроме востока и юга, где ночные показатели повысятся до +19 градусов, а дневные до +31... +33 градусов.

В воскресенье, 8 июня, кратковременные дожди синоптики прогнозируют только на западе страны. Ночные и дневные показатели температур практически сравняются на всей территории Украины и составят +16... +20 градусов и +28... +32 градуса. В отдельных областях на юго-востоке и юге страны температура будет на несколько градусов выше.

В понедельник, 9 июня, осадки вновь вернутся в ряд центральных областей. Кроме западных регионов, дожди прогнозируются в Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях. В этих регионах существенно похолодает. Температуры ночью составят +14... +18 градусов, днем +17... +22 градуса. На остальной территории страны будет значительно теплее. Ночью воздух будет прогреваться до +20 градусов, днем до +33 градусов. На востоке и юге на несколько градусов теплее.