Жара до +32 градуса без осадков: синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 14 августа

В понедельник, 14 августа, украинцев снова постигнет жара. Ожидается до +32 градусов.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Также по территории страны ожидается небольшая облачность, однако без осадков (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге до 21°, днем 27-32°", – говорится в сообщении.

В Киевской области в первый день новой недели ожидается небольшая облачность. Однако также без осадков.

"Ветер западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 13-18°, днем 27-32°", – говорится в сообщении.

В Киеве ночью также ожидается 14-16°, а днем около 30°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в понедельник, 14 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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