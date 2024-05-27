Жара до +29, местами грозы: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 28 мая

Во вторник, 28 мая, в Украину придет жара. Воздух прогреется до 29°С.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр". В некоторых регионах нашей страны возможны грозы и переменная облачность.

В южной части, Винницкой и Кировоградской областях, днем и в большинстве западных областей местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с. Ночью 12-17°С. Днем 24-29°С. На западе и юге страны 21-26°С. На высокогорье Карпат ночью 7-12°С, днем 15-20°С.

В Киевской области 28 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 24-29°С. В Киеве ночью 14-16°С, днем 26-28°С.

Кроме того, синоптики вновь предупреждают о пожарной опасности по Украине с 27 по 30 мая во всех областях, кроме Закарпатской и Ивано-Франковской. 30 мая в Черновицкой, Львовской и Ровенской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно текущим прогнозам, лето 2024 в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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