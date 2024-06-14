Землю всколыхнут новые магнитные колебания: как уменьшить влияние бури

На обратной стороне Солнца пятно номер AR3664 вызвало взрыв класса М. Поэтому специалисты прогнозируют магнитные бури на Земле.

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Как отмечает Spaceweather, новый взрыв на Солнце не обязательно спровоцирует магнитную бурю на Земле, поскольку коронарный выброс был направлен в обратном направлении от нашей планеты. В то же время, по данным Meteoagent, на Земле 14-15 июня может быть геомагнитный шторм средней степени.

В частности, по К-индексу два отмеченых дня на Земле будет четырехбалльная магнитная буря. А уже 16 и 17 июня влияние солнечного ветра на Землю снизится до нормы.

В чем причина бурь

По данным NOAA Space Weather Prediction Center, AR3664 является активным солнечным пятном 25-го солнечного цикла. Она привела к сильному коронарному выбросу, когда приближалась к западному краю Солнца.

Ее соседка AR3663 проявляет сверхактивность с начала мая (она сделала больше мощных и обычных солнечных вспышек, чем любое другое солнечное пятно за последние семь лет). В свою очередь AR3664 с начала потосчного месяца увеличилась более чем вдвое, став одним из самых больших солнечных пятен в этом солнечном цикле.

Что такое К-индекс

Это глобальный индекс геомагнитной активности, основанный на 3-часовых измерениях наземных магнитометров по всему миру. Каждая станция откалибрована в соответствии со своей широтой и сообщает определенный К-индекс в зависимости от геомагнитной активности, измеренной в местоположении магнитометра.

Однако существует и общий для всей планеты индекс геомагнитных бурь – Kp-индекс или планетарный К-индекс. Конкретно он и указывается в данных Мeteoagent.

Что такое солнечный ветер и магнитная буря

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли из-за вспышек в короне Солнца. Вокруг нашей планеты есть магнитосфера (она, кстати, далеко не у каждого небесного тела). Это своеобразная защита от солнечной радиации. После вспышки в короне Солнца так называемый солнечный ветер достигает Земли и начинает сильнее давить на магнитную оболочку нашей планеты.

Обычно давления магнитосферы планеты и солнечного ветра постоянны и равны. Однако во время вспышек на Солнце растет и скорость солнечного ветра, соответственно, растет его давление на магнитосферу Земли. Колебания таких давлений и есть геомагнитная буря.

Что делать во время бурь

Под влияние геомагнитных возмущений попадают метеочувствительные и метеозависимые люди. Ухудшение самочувствия у таких людей некоторые медики объясняют тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей.

Именно поэтому изменение магнитного поля Земли может привести к повышению давления, головной боли, снижению работоспособности и обострению хронических заболеваний.

Медики советуют защищаться от магнитных бурь не только метеочувствительным, но и всем людям. Прежде всего стоит на время изменить свой режим дня с тем, чтобы можно было хорошо высыпаться.

Особое внимание следует уделить рациону и отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя, кофе. Напротив, рекомендуется включить в рацион травяные чаи и пить больше воды.

Также медики рекомендуют отказаться от тяжелых физических нагрузок, заменить силовую тренировку прогулкой на свежем воздухе.

Как сообщал OBOZ.UA, мощная магнитная буря накрыла Землю в последние дни весны. Она началась в четверг, 30 мая, а в пятницу, 31 мая, вступила в силу.

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