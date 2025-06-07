Землю в субботу накроет магнитная буря: когда прогнозируют ее конец

В субботу 7 июня Землю накроет магнитная буря, правда, она будет не слишком сильной. Ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7 "желтого уровня", что соответствует средним магнитным бурям.

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Об этом сообщает портал Meteoagent. В воскресенье 8 июня природное явление несколько усилится и достигнет К-индекса 4.

В понедельник 9 июня показатель также останется на желтом уровне (К-индекс 4)

Специалисты отмечают, что обычно, прогнозы относительно магнитных бурь могут меняться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому нужно регулярно следить за изменениями.

Что такое геомагнитная буря?

Магнитная буря – это кратковременное нарушение магнитного поля Земли, вызванное воздействием заряженных частиц, идущих от Солнца. Чаще всего бури происходят после солнечных вспышек или выбросов корональной массы. Когда эти частицы достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая ее возмущение.

Магнитные бури: как защитить свое здоровье

Перед наступлением периода этого природного явления врачи советуют принять меры предосторожности. В частности, важно хорошо высыпаться и уделить особое внимание рациону, отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя и кофе.

Вместо этого рекомендуется включить в рацион травяные чаи и пить больше воды. Также следует отказаться от тяжелых физических нагрузок, заменив их прогулками на свежем воздухе.

В дни высокой геомагнитной активности избегайте эмоциональных потрясений и стрессовых ситуаций. Если же у вас повышенная метеочувствительность, заранее позаботьтесь о необходимых лекарствах.

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