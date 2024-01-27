Землю накрывает мощная магнитная буря: сколько она продлится и как безопасно ее пережить

В субботу, 27 января, Землю накрывает последняя в этом месяце магнитная буря. Она будет достаточно интенсивной – по прогнозу, возмущения магнитного поля будут сильными. Из хороших новостей – буря продлится всего один день.

Видео дня

Об этом сообщает ресурс Meteoagent, который прогнозирует магнитные бури. В этот период у части населения нашей планеты, которая является метеозависимой, может ухудшиться самочувствие.

Напомним, что магнитные бури являются следствием защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы – потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Ухудшение самочувствия во время магнитной бури могут ощутить метеочувствительные и пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Обычно во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах, усталость и бессонницу. Также к частым симптомам можно отнести угнетенное настроение, повышенную раздражительность, повышенное или наоборот пониженное давление. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания.

Как уберечь здоровье во время магнитных бурь

Врачи советуют в первую очередь пытаться соблюдать режим сна и давать организму достаточно времени для отдыха.

Также они рекомендуют пить больше воды и добавить в свой рацион сезонные фрукты и овощи. В то же время исключить из него или хотя бы свести к минимуму стоит алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Не стоит пренебрегать активным отдыхом и прогулками на свежем воздухе – они помогут как морально, так и физически.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе Землю накроют три тяжелых периода магнитных бурь. Так что, буря, которая начинается сегодня, должна быть последней в этом месяце.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!