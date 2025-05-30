Землю накрыла магнитная буря 'красного уровня': сколько продлится

В Украине и мире пятница, 30 мая, пройдет под влиянием повышенной геомагнитной активности. Речь идет о "красной" магнитной буре с Kp-индексом 5.04.

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В субботу и воскресенье, 31 мая и 1 июня, буря продолжится, но активность снизится до уровня 4.67. Об этом сообщает портал meteoagent.com.

Что такое геомагнитная буря?

Магнитная буря – это кратковременное нарушение магнитного поля Земли, вызванное воздействием заряженных частиц, идущих от Солнца. Чаще всего бури происходят после солнечных вспышек или выбросов корональной массы. Когда эти частицы достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая ее возмущение.

Когда Kp-индекс магнитной бури 5.04 (это уровень G1 по шкале NOAA), последствия для повседневной жизни людей почти незаметны, но в отдельных случаях могут возникать:

– локальные сбои радиосвязи и навигационных систем (GPS) на высоких широтах;

– незначительные колебания в работе спутников или электросетей (преимущественно в странах вблизи полярных зон).

Влияние магнитной бури на здоровье и самочувствие

Люди с повышенной чувствительностью иногда сообщают о головной боли, усталости, бессоннице, раздражительности и даже повышении артериального давления, но научных доказательств прямой связи этих симптомов с повышенной геомагнитной активностью не достаточно.

Советы для улучшения самочувствия

Для уменьшения влияния магнитных аномалий рекомендуется придерживаться здорового образа жизни:

– соблюдайте адекватный режим дня и добавьте к нему время для спокойного отдыха без гаджетов;

– регулярно занимайтесь физическими упражнениями с умеренной, привычной для вас нагрузкой;

– старайтесь сбалансировать свой рацион, пейте достаточное количество воды;

– не забывайте принимать свои лекарства (если таковые имеются), однако исключительно по рецепту врача.

Как писал OBOZ.UA, новое исследование выявило свидетельства сверхмощной солнечной бури около 14 300 лет назад, которая имела сильное влияние на Землю. Благодаря анализу годовых колец деревьев и образцов льда исследователи смогли зафиксировать последствия этого космического явления.

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