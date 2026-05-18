Землю накрыла магнитная буря 'красного' уровня: сколько будет длиться

В середине мая Земля пережила один из самых заметных геомагнитных штормов последних недель. Пик бури пришелся на 15-16 мая, когда Kp-индекс достигал 6-7 баллов, что соответствует среднему и сильному уровню магнитной бури. Сейчас активность Солнца постепенно снижается, хотя кратковременные колебания еще фиксируются.

В ближайшие дни геомагнитное поле Земли должно вернуться к стабильному состоянию. Об этом сообщает Meteoagent.

Самое сильное возмущение наблюдалось в конце 15 мая и в течение 16 мая. В этот период планетарный Kp-индекс поднимался до 7 баллов, а на отдельных станциях мониторинга фиксировали уровень G3. Такие показатели могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, а также вызвать перебои в работе радиосвязи и спутниковых систем.

Причиной бури стали мощные солнечные вспышки класса М, в частности М2 и М5.9, которые сопровождались выбросами солнечной плазмы в направлении Земли. Заряженные частицы достигли магнитосферы планеты и спровоцировали геомагнитное возмущение.

По состоянию на 18 мая ситуация существенно улучшилась. Большинство показателей находятся в пределах 2-3 баллов Kp-индекса, что соответствует спокойному уровню активности. В то же время мониторинговые системы еще фиксируют короткие локальные скачки до 5 баллов – это слабая буря уровня G1, которая быстро угасает.

Также снизилась и солнечная активность. Если 16 мая фиксировались мощные вспышки, то сейчас уровень рентгеновского излучения Солнца опустился до базового показателя B8. Это свидетельствует об отсутствии новых сильных выбросов энергии в сторону Земли.

Поток солнечных протонов остается в "зеленой" зоне без признаков радиационного шторма. Кроме того, показатели резонанса Шумана находятся в норме без аномальных колебаний.

По прогнозам специалистов, уже 19-20 мая геомагнитная ситуация окончательно стабилизируется, а Kp-индекс снизится примерно до 2 баллов. Для большинства людей это будет означать возвращение к благоприятной космической погоде без существенного влияния на самочувствие.

