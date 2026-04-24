Землю накрыла магнитная буря 'красного уровня': как улучшить самочувствие

В пятницу, 24 апреля, Землю накрыла магнитная буря "красного уровня". Несмотря на ряд вспышек на солнце К-индекс геомагнитного явления свидетельствует о весьма слабом влиянии на здоровье.

Об этом сообщает Meteoagent. Отмечаем, что прогнозы магнитных колебаний могут меняться, поскольку ученые обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитные бури 24 апреля

Магнитная буря – явление, спровоцированное вспышками и взрывами на Солнце, вследствие чего выделяется значительное количество солнечной энергии. Она состоит из протонов и электронов, которые быстро движутся в разных направлениях, в том числе и к Земле. Когдаони достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными бурями или солнечными бурями.

Чтобы различать уровень угроз магнитной бури, используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются безвредными, однако любые магнитные бури с К-индексом 5 и выше, классифицируются как бури красного уровня, и которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия. А во время магнитных бурь, с К-индексом 7 и 8, можно наблюдать полярные сияния.

Как пережить магнитные бури: главные советы

Для того, чтобы уменьшить геомагнитное влияние на орагнизм, специалисты советуют следующее:

следить за прогнозами магнитных бурь;

контролируйте артериальное давление;

поддерживайте водный баланс ;

; избегать переутомления и стресса ;

; слежение за своим питанием.

Напомним, во второй половине апреля 2026 года геомагнитная ситуация на Земле будет нестабильной, с периодами как покоя, так и повышенной активности. Наиболее ощутимые магнитные бури прогнозируются в середине и конце месяца, когда Kp-индекс будет достигать умеренных и повышенных значений.

Также OBOZ.UA сообщал, в ближайшие выходные в Украине сохранится умеренно теплая погода с температурой в пределах климатической нормы. Теплее всего будет на юго-востоке, тогда как в западных и северных областях ночью местами ожидаются заморозки на почве и периодические дожди.

