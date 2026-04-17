Синоптики дали прогноз на выходные в Украине: где будет теплее всего. Карта

В ближайшие выходные в Украине сохранится умеренно теплая погода с температурой в пределах климатической нормы. Теплее всего будет на юго-востоке, тогда как в западных и северных областях ночью местами ожидаются заморозки на почве и периодические дожди.

В субботу, 18 апреля, в большинстве регионов будет наблюдаться неустойчивая погода. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На западе и севере пройдут небольшие дожди, местами возможны грозы и туманы. В центральных областях также прогнозируют периодические осадки, тогда как на юге будет преимущественно сухо. Температура днем будет колебаться от +10 до +17 °С, а на юго-востоке воздух прогреется до +18 °С.

В воскресенье, 19 апреля, погода частично стабилизируется. В западных и центральных регионах существенных осадков не ожидается, хотя утром возможны туманы. В то же время на севере местами пройдет небольшой дождь. Температура днем составит +12...+18 °С в большинстве областей, однако на севере будет прохладнее – до +13 °С.

Однако ночные температуры будут оставаться низкими: в западных и северных областях они будут опускаться до 0...+5 °С, а иногда возможны заморозки до -2 °С на поверхности почвы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области в субботу, 18 апреля, переменная облачность, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

